Suposto affair de Éder Militão surge com cachorro idêntico ao que jogador deu para Karoline Lima

Cássia Lourenço, suposto affair do zagueiro Éder Militão, compartilha foto com novo pet e chama atenção da web

Os detetives de internet atacam mais uma vez! Desta vez, parece que o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão foi o alvo das investigações. As redes sociais começaram a apontar algumas semelhanças no novo pet de Cássia Lourenço, affair do zagueiro, que é da mesma raça, um Lulu da Pomerânia, idêntico ao que o atleta deu para sua ex-mulher, a influenciadora digital Karoline Lima.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Cássia compartilhou um clique onde mostra a pequena Charlotte. Foi aí que os internautas começaram a apontar as semelhanças com Oreo, cachorro de Karoline. Portanto, especularam que o cão teria sido presente de Militão, da mesma forma como deu para a mãe de sua filha, Cecília.

“Passo mal que o Militão arranjou uma namorada igual a ex e até cachorro igual o da ex ele deu pra atual”, apontou uma usuária do Twitter. “O Militão é tão ridículo, deu um cachorro pra atual dele igualzinho o que ele deu pra Karol”, disparou uma outra.

Oreo chegou na vida de Karoline Lima pouco tempo depois de assumir o relacionamento com Éder Militão, em julho de 2021. Hoje em dia, os dois não estão mais juntos, chegando até a brigar pela guarda e pensão de Cecília.

🚨FAMOSOS: Éder Militao deu um cachorro pra sua atual igual o que ele deu pra sua ex, Karoline. pic.twitter.com/f7c02EwNGL — CHOQUEI (@choquei) May 9, 2023

Karoline Lima revela amadurecimento após relacionamento conturbado com Éder Militão

Em suas redes sociais, Karoline Lima falou sobre como está após o namoro complicado que teve com Éder Militão. "Todo mundo já passou por alguma coisa na vida, ou pelo menos deveria, porque acho que ninguém consegue construir maturidade vivendo só num mar de rosas. Ninguém consegue construir vivências sem ter passado por nenhum tipo de tribulação. Isso me tornou muito mais forte e madura. Hoje tenho outras prioridades, e claro que alguns assuntos ainda me magoam, mas vida que segue! Estou construindo novas memórias, felizes”, disse a modelo. Para quem não lembra, na reta final de sua gravidez, a influenciadora digital expôs o zagueiro da Seleção Brasileira, revelando que ele estava curtindo as baladas da cidade de Miami, nos Estados Unidos, enquanto ela sofria com as dores na cidade de Madri, na Espanha, onde ele mora até hoje. Por fim, Karoline ainda revelou que foi traída diversas vezes pelo atleta. Para completar, o fim do relacionamento foi marcado por dois processos do jogador contra a ex-namorada, por supostos danos morais.