Karoline Lima revela amadurecimento após relacionamento conturbado com Éder Militão

Influenciadora digital Karoline Lima e zagueiro do Real Madrid Éder Militão são pais de Cecília, de apenas nove meses

A influenciadora digital e modelo Karoline Lima (27) usou suas redes sociais para contar para seus milhões de seguidores que conseguiu tirar lições após o namoro conturbado com o jogador de futebol e zagueiro do clube espanhol Real Madrid, Éder Militão (25). A loira contou que se sente mais madura depois das mágoas do relacionamento, que teve como fruto a pequena Cecília, de apenas nove meses de idade.

“Todo mundo já passou por alguma coisa na vida, ou pelo menos deveria, porque acho que ninguém consegue construir maturidade vivendo só num mar de rosas. Ninguém consegue construir vivências sem ter passado por nenhum tipo de tribulação. Isso me tornou muito mais forte e madura. Hoje tenho outras prioridades, e claro que alguns assuntos ainda me magoam, mas vida que segue! Estou construindo novas memórias, felizes”, disse a modelo, que atualmente vive um relacionamento com o influenciador digital Gui Araújo.

Para quem não lembra, na reta final de sua gravidez, a influenciadora digital expôs o zagueiro da Seleção Brasileira, revelando que ele estava curtindo as baladas da cidade de Miami, nos Estados Unidos, enquanto ela sofria com as dores na cidade de Madri, na Espanha, onde ele mora até hoje. Por fim, Karoline ainda revelou que foi traída diversas vezes pelo atleta. Para completar, o fim do relacionamento foi marcado por dois processos do jogador contra a ex-namorada, por supostos danos morais.

Karoline Lima comemora reencontro com a filha após temporada com o pai, o jogador Éder Militão

Depois de um tempo separada de Cecília, que passou um tempo com Militão na Espanha, Karoline celebrou a volta da pequena. Enquanto ela esteve fora, a loira fez até uma tatuagem com o nome da bebê e agora, juntas novamente, publicou uma foto em que a bebê segura o dedo com a arte.

