Karoline Lima comemora reencontro com a filha após temporada com o pai Éder Militão

Filha de Karoline Lima passou temporada na Espanha com o pai Éder Militão e retornou ao Brasil

A influenciadora Karoline Lima está radiante após o reencontro com a filha Cecília, que estava passando um tempo com o pai, o jogador Éder Militão.

No tempo separadas, a loira chegou a fazer uma tatuagem com o nome da pequena e agora, juntas novamente, publicou uma foto em que a bebê segura o dedo com a arte.

“Abstinência da rainha, dia 952: vou fazer tatuagem”, escreveu, brincando, a namorada de Gui Araújo sobre os dias em que a filha passou com o pai em Madrid, na Espanha.

No tempo separadas, ela ainda lamentou que a bebê completou nove meses longe dela e publicou foto das duas juntinhas. "Feliz 9 meses meu amor. O primeiro distante uma da outra, mas nosso coração sempre está juntinho um do outro. Te amo mais que tudo e todos", declarou. O jogador do Real Madrid também fez declaração: "9 meses do amor da minha vida. Te amo".

Os famosos não têm uma divisão certa de tempo para se revezarem no cuidado com a criança. "Até o momento não existe divisão. Não é de 15 em 15, ou enfim, como muitos pais fazem que moram no mesmo país ou na mesma cidade. Ele pega ela quando ele quer, quando ele pode, quando ele avisa… ai eu aceito e ela vai, é só isso, é um combinado".

Veja: