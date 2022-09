Duda Reis surge com look rosa e esbanja estilo na web: "Look de milhões"

Atriz e influenciadora digital, Duda Reis, esbanjou estilo ao posar com um look rosa fashionista

Redação Publicado em 27/09/2022, às 11h54

Nesta terça-feira, 27, a atriz Duda Reis (21) usou suas redes sociais para compartilhar uma foto super estilosa. Com um look rosa, a influenciadora esbanjou beleza e encantou internautas com a produção para o dia.

Em seu perfil do Instagram, Duda Reis compartilhou uma foto usando um conjuntinho de calça e cropped manga longa, seguindo uma tendência Barbiecore com o tom de rosa do look.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Duda Reis aproveitaram para enaltecer a beleza da artista: "Quanto poder!", escreveu um internauta. "O look de milhões da gata", disse outro. "Uma gata", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Duda Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis se derrete pelo namorado, Du Nunes

Recentemente, Duda Reis se derreteu pelo novo namorado, o empresário Du Nunes, em um vídeo. A atriz, que está de volta aos palcos, mostrou momentos românticos do casal. A influenciadora digital aparece trocando carícias com o amado durante alguns passeios inesquecíveis em locais paradisíacos das suas últimas viagens como um casal. "Duda&Du", escreveu ela.

