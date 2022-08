Duda Reis exibe curvas esculturais ao usar vestido com recorte no decote: ''Barbie''

Modelo Duda Reis aposta em vestido com recorte no decote e rouba a cena nas redes sociais com suas curvas

Redação Publicado em 09/08/2022, às 08h21

Entrando na semana com muito estilo, a modelo Duda Reis (21) mandou muito bem ao posar no melhor estilo Barbie Girl. Na última segunda-feira, 08, a influenciadora digital não poupou beleza ao posar usando um vestido coladíssimo com recortes.

No registro, ela aparece usando um vestido longo cor-de-rosa, com recorte no decote e mangas longas. Para a produção, ela mesclou a cor da peça com uma sombra brilhante e um batom gloss com uma tonalidade mais forte.

Além disso, a peça destacou ainda mais a silhueta e as curvas esculturais da modelo, que não poupou o carão ao posar para as câmeras: "Barbie world [mundo da Barbie]", escreveu ela ao compartilhar a postagem.

Em questão de horas, o clique somava milhares de curtidas e comentários dos admiradores, que não pouparam carinho: "Maravilhosa demais", dispararam. "Uma verdadeira Barbie!", continuaram. "Você é uma boneca de tão linda", disse um terceiro.

Ainda na última semana, Duda Reis assumiu o namoro com empresário em clique romântico em Fortaleza, no Ceará, e aproveitou o momento para ase declarar.

