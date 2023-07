Após cirurgia, Solange Frazão exibe barriguinha em fotos: 'Musa'

Cheia de estilo e elegância, Solange Frazão exibe barriguinha e curvas saradas em fotos após passar por cirurgia

A musa fitness Solange Frazão compartilhou novas fotos em sua rede social neste domingo, 17. Após ter passado por uma cirurgia em junho, de troca de prótese de silicone, a influenciadora digital encantou ao surgir plena nos cliques.

Usando um look de banho cheio de estilo e elegância, a famosa deu um show de beleza. De biquíni sem alça, de modelo de cintura alta, Solange Frazão deixou suas curvas saradas à mostra sem perder a classe.

Na legenda, ela compartilhou mais um de seus textos motivacionais para inspirar os internautas a começarem uma vida mais saudável, com atividades físicas e alimentação balanceada. Já nos comentários, ela recebeu elogios.

Admirados com a musa fitness, os seguidores encheram a artista de elogios. "Minha inspiração há décadas", escreveram. "Musa", declararam outros. "Sempre lindíssima", elogiaram.

Vale lembrar que Solange Frazão conversou com a Revista CARAS quando completou 60 anos de idade e refletiu sobre como vê a passagem do tempo. "Acho que as mulheres estão ganhando força, contornando essas questões e conquistando cada vez mais seu espaço. Não me sinto com 60, nem enxergo minhas amigas assim. Não me vejo usando um cartão de estacionamento para idoso. Acabou essa história de ser velha, idosa... o que tem de moleque atrás de mim! Eles enxergam nossa experiência, nossa estabilidade, além disso, a gente tem a vida sexual mais prolongada", disse ela.

Solange Frazão esclarece término com Humberto Martins após traição

A musa Solange Frazão se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o ator Humberto Martins. Discreta sobre sua vida pessoal, ela esclareceu a história mais de 20 anos depois.

Em uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a artista relembrou como descobriu a traição do então marido. Segundo ela, o galã não fez questão de esconder.

"Ele já tinha dois filhos e eu três. Em respeito a eles, nos casamos, mas acredito que fomos precipitados. Começamos a ficar ausentes um do outro e as coisas começaram a complicar", revelou.

Os dois se separaram em 2001 quando ela viu a capa de uma revista. "Um desconhecido me abordou e falou que tinha visto a capa da revista com nossa foto. Ele falou que tinha pena que o casamento tinha acabado. Quando cheguei na banca, vi a foto do meu então marido de mãos dadas com outra mulher", lembrou.

Solteira, ela disse que desistiu de encontrar o homem perfeito. "Queria encontrar um príncipe, mas aí chegou uma hora que desisti. Realmente não existe príncipe", disse.