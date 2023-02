Solange Frazão esclarece término com Humberto Martins após traição: "Mãos dadas com outra"

Solange Frazão esclarece término com o ator; ela descobriu a traição na capa de uma revista

A musa Solange Frazão se pronunciou pela primeira vez vez sobre o fim de seu casamento com o ator Humberto Martins. Discreta sobre sua vida pessoal, ela esclareceu a história mais de 20 anos depois.

Em uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a artista relembrou como descobriu a traição do então marido.Segundo ela, o galã não fez questão de esconder.

"Ele já tinha dois filhos e eu três. Em respeito a eles, nos casamos, mas acredito que fomos precipitados. Começamos a ficar ausentes um do outro e as coisas começaram a complicar", revelou.

Os dois se separaram em 2001 quando ela viu a capa de uma revista. "Um desconhecido me abordou e falou que tinha visto a capa da revista com nossa foto. Ele falou que tinha pena que o casamento tinha acabado. Quando cheguei na banca, vi a foto do meu então marido de mãos dadas com outra mulher", lembrou.

Solteira, ela disse que desistiu de encontrar o homem perfeito. "Queria encontrar um príncipe, mas aí chegou uma hora que desisti. Realmente não existe príncipe", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Corpo em forma

Recentemente, Solange Frazão (60) deixou os fãs impressionados ao compartilhar uma nova sequência de cliques exibindo sua boa forma.

Em seu perfil oficial no Instagram, a musa fitness mostrou que estava aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina, e chamou a atenção ao exibir sua barriga negativa ao usar um biquíni rosa.