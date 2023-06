Solange Frazão surge no hospital após passar por cirurgia

Solange Frazão aparece sorridente em quarto de hospital após passar por procedimento cirúrgico

A musa fitness Solange Frazão, de 60 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer no quarto de um hospital nesta quarta-feira, 14. Ela foi internada para realizar uma cirurgia plástica e está bem após o procedimento. Tanto que ela surgiu sorridente nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs.

A estrela passou por uma cirurgia para trocar as próteses de silicone dos seios. Inclusive, ao surgir sorridente, ela deixou à mostra do sutiã cirúrgico para mostrar que está tudo certo após o procedimento.

Vale lembrar que Solange Frazão conversou com a Revista CARAS quando completou 60 anos de idade e refletiu sobre como vê a passagem do tempo. "Acho que as mulheres estão ganhando força, contornando essas questões e conquistando cada vez mais seu espaço. Não me sinto com 60, nem enxergo minhas amigas assim. Não me vejo usando um cartão de estacioamento para idoso. Acabou essa história de ser velha, idosa... o que tem de moleque atrás de mim! Eles enxergam nossa experiência, nossa estabilidade, além disso, a gente tem a vida sexual mais prolongada", disse ela.

E completou ao contar o que vê ao olhar no espelho. "Enxergo o real. Tem dias que me vejo superbem e tem dias que vejo as ruguinhas, a flacidez. O importante é se amar, se gostar e procurar valorizar o que você tem de melhor. Quero ter 90 anos e, ao olhar no espelho, ver que não perdi minha postura, minha elegância, acho bonito isso na mulher. O que define a feminilidade e a sexualidade não é a barriga tanquinho ou o bumbum na nuca, mas a postura, o sorriso e a simpatia", declarou.

Ela segue uma rotina de exercícios, boa alimentação e boas noites de sono para se manter bem e saudável. "Escolhi viver bem e com qualidade de vida. Quando entrei na menopausa, por exemplo, me tornei ainda mais disciplinada, aumentei os pesos, comecei a fazer suplementação e também comecei a pedalar. Eu me planejo a cada década e me preparei para chegar aos 60. Agora, estou me preparando para os próximos anos!”, finalizou.