De vestido micro decotado, Paolla Oliveira revela curvas turbinadas e para tudo: ''Maravilhosa''

Atriz Paolla Oliveira roubou a cena na gravação de fim de ano da Globo ao eleger look curtinho brilhante

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 12h32

A atriz Paolla Oliveira (40) roubou a cena na gravação da vinheta fim de ano da Globo ao apostar em um look curtinho nada discreto. Nesta segunda-feira, 07, a artista mostrou fotos do momento e chamou a atenção com suas curvas à mostra.

Nos registros, a namorada de Diogo Nogueira (41) deu um show de beleza e estilo ao aparecer usando um vestido laranja bem curtinho. Cheia de brilhos, a peça decotada deixou o corpaço torneado da musa em evidência.

"E logo logo você vai ver essa galera toda e muito mais, brilhando na tela, celebrando um novo dia", contou Paolla Oliveira ao exibir momentos com outros globais durante a gravação.

Nos comentários da publicação, os internautas logo cobriram a atriz de Cara e Coragem de elogios. "A mais linda do Brasil", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa impressionou ao resgatar um clique de biquíni em Fernando de Noronha. A foto tirada pelo namorado chamou a atenção na web devido ao corpaço escultural da musa.

Veja o look de Paolla Oliveira para a gravação de fim de ano da Globo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira rouba a cena com corpaço turbinado em vídeo dançando

A atriz Paolla Oliveira impressionou ao mostrar seu corpaço em um vídeo dançando com o elenco da novela das sete, Cara e Coragem. Nas últimas semanas, a famosa iniciou o dia com muita energia e chamou a atenção rebolar muito com os colegas.

No registro, a namorada de Diogo Nogueira se destacou ao surgir usando um look preto bem colado. Exibindo suas curvas torneadas na roupa justa, a artista deu um show de beleza com bastante animação.

