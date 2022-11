De biquíni, Paolla Oliveira exibe corpaço absurdo e impressiona com pernão: ''Incrível''

Loiríssima, Paolla Oliveira surgiu de biquíni em foto do passado e chocou com curvas turbinadas

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 12h22

A atriz Paolla Oliveira (40) parou tudo em sua rede social nesta quinta-feira, 03, ao recordar um clique de verão. Aproveitando o clima de tbt na web, ela resgatou uma foto de quando era loira e chamou muita atenção ao surgir de roupa de banho.

No registro, a artista, de Cara e Coragem, surgiu loiríssima antes de pintar os cabelos para Pat da novela das sete e impressionou com seu corpaço escultural. De biquíni colorido, a famosa deu um show de beleza e boa forma.

Fazendo pose na paisagem verde de Fernando de Noronha, a namorada de Diogo Nogueira (41) superou a vista ao ostentar suas curvas turbinadas.

"Quem aí tá com saudade das férias? EUZINHA!", falou Paolla Oliveira ao surgir plena aproveitando o momento de folga registrado pelo amado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios. "Aff que mulher maravilhosa é essa", exclamaram os fãs. "Gente, essa mulher é incrível", admiraram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

