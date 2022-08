De vestido branco, Gabi Martins ousa com decote até o limite e rouba a cena: "Deusa"

Produzida, cantora e ex-BBB Gabi Martins ousa no decote em vestido branco e rouba a cena na web

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 08h20

Dona de uma beleza descomunal, a cantora Gabi Martins (25) deixou os seus milhões de fãs babando em uma nova postagem no último domingo, 30.

A ex-BBB roubou a cena na web ao posar com um vestido branco com um decote poderoso e roubou a cena na web com a produção nada simples e belíssima.

"Boa noite meus amores", escreveu ela ao se despedir do último final de semana.

Em seu perfil no Instagram, a mineira compartilhou uma sequência de registros, na qual ela exibe seu lado sensual ao destacar os detalhes da peça e o seu bronzeado marcante.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos da artista brasileira aproveitaram para enaltecer a beleza dela: "Que perfeição", disse um seguidor. "Você é maravilhosa!", comentou outro. "Deusa", destacou o terceiro admirador.

Ainda nas últimas semanas, Gabi Martins rebolou com seu biquíni azul e aproveitou a ocasião para rebater críticas que havia recebendo nas redes sociais!

