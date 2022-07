Gabi Martins revela que se apresentará em Barretos: "A realização do maior sonho da minha vida"

Em entrevista exclusiva, Gabi Martins relembrou sua participação no 'BBB 20', falou sobre a vida pessoal e anunciou novidades

Gabi Martins (25) abriu o coração durante uma entrevista exclusiva na CARAS Inverno: Campos do Jordão.

A cantora relembrou o começo de sua carreira, sua participação no BBB 20, falou sobre as cobranças que recebe dos fãs e os procedimentos estéticos que realizou. Além disso, a famosa adiantou algumas novidades sobre sua carreira.

Gabi começou a conversa relembrando quando fazia cover no YouTube, aos 15 anos, e contou que começou a ficar conhecida após passar a cantar no Instagram. "Eu fui uma das primeiras a colocar cover no Instagram e os próprios artistas começaram a repostar... Ai eu fui crescendo aos poucos", recordou ela, contando que nessa época chegou a ganhar 10 mil seguidores no Instagram em um único dia.

Participação no BBB 20

Devido ao sucesso, ela gravou um DVD em 2018 e participou do programa Só Toca Top, da Globo, em 2019. Pouco tempo depois, foi convidada para participar do BBB 20, a primeira edição com Pipocas e Camarotes.

Gabi explicou que recebeu uma ligação de um produtor e decidiu conversar com seus pais, que não acharam uma boa decisão ela aceitar. "Mas meu coração falava: 'eu preciso ir'. Eu estava em um momento que eu estava tendo umas brigas com meu antigo empresário e eu falei eu preciso ir porque acho que é uma oportunidade", relembrou.

A ex-BBB também falou sobre sua participação no reality show. "Lá dentro foi surreal, é muita pressão você ter que votar em alguém, ter que se expor. Eu amava as festas, mas o que eu ficava mais apreensiva era ter que votar em alguém. Eu prefiro que votem em mim do que votar em alguém... Eu não sabia lidar, era muito novinha, foi algo desafiador, mas foi ótimo", garantiu.

Críticas dos fãs e procedimentos estéticos

Recentemente Gabi fez um desabafo sobre as críticas que recebe dos fãs. A cantora revelou que algumas pessoas querem opinar sobre sua vida pessoal, e isso a irritou.

"Eu fico indignada, ai eu estourei. Eu sou uma mulher independente, eu ganho meu dinheiro, eu corro atrás dos meus sonhos sozinha, então assim, por favor respeitem isso, não são vocês que vão mandar eu ficar com tal pessoal... A Gabi é um ser humano, ela tem sentimento e quer fazer as vontades dela", afirmou.

Ela também relembrou as críticas devido aos procedimentos que realizou. Gabi confessou que se arrependeu. "Eu fui me empolgando... e aí fizeram uma montagem com uma foto minha mais nova e outra recente e aquilo ficou na minha cabeça: 'Gabi você mudou muito'... Eu sou muito tranquila quanto a isso, acho que exagerei, e o que eu fiz, eu retirei da boca e do queixo, porque achei que estava muito e esperei passar o tempo e realmente foi algo que me arrependi de ter feito além da harmonização."

Show em Barretos

Ainda durante a entrevista, Gabi adiantou algumas novidades sobre sua carreira musical, e além de revelar que em breve gravará um novo EP, a cantora contou que vai estrear na Festa do Peão de Barretos.

"Eu vou lançar uma música no final de julho, depois vou fazer um EP voltado para sofrência com algumas composições minhas... E eu estou fazendo bastantes shows, graças a Deus", celebrou.

Em seguida, ela contou sobre o show em Barretos, que acontecerá em agosto. "Sempre foi um sonho em cantar em Barretos, é o sonho de qualquer pessoa que canta e toca. Estou muito emocionada, muito feliz, vou preparar um show incrível e vai ser um marco na minha carreira, vai ser a realização do maior sonho da minha vida", afirmou.

Romance

Após boatos de que estava vivendo um affair com Victor Igoh, Gabi garantiu que está solteira. "Nós somos amigos, ficamos recentemente, mas estamos solteiros. Não tem nada sério. Estou solteira, continuo solteira."

Ela também falou sobre a possibilidade de se envolver com uma mulher. "Eu já fiquei com amigas, nunca cheguei a ter relações sexuais com mulheres, mas eu super respeito e se um dia eu me apaixonasse por uma mulher eu não teria problema nenhum, iria me entregar 100%... Eu assumiria, a vida é muito curta para ficar se escondendo."

