Gabi Martins rebola de biquíni e rebate críticas sobre 'passar o rodo'

Em dia de praia, Gabi Martins rebola com seu biquíni azul e aproveita para mandar indireta nas redes sociais

Gabi Martins (25) não costuma ficar calada quando recebe críticas sobre seu estilo de vida. E, foi isso que aconteceu mais uma vez nesta quinta-feira, 21. Bem-humorada, ela publicou no Instagram um vídeo mandando uma indireta.

No registro, que foi feito durante um dia de praia, a cantora sertaneja apareceu rebolando e super sorridente com seu biquíni azul.

“‘Depois que terminou, passou o rodo’”, estava escrito no começo da filmagem, como se fosse uma outra pessoa dizendo isso sobre ela. Em seguida, ela começa a dançar e ‘dá satisfação’. “[Sou] trabalhadora, independente, pago minhas contas e solteira. Vá te lascar”, brincou.

Como legenda do post, a ex-participante do BBB 20 ressaltou a mensagem do vídeo. “Vá te lascar [risos]”, disse.

Os seguidores se divertiram com a postagem da ex de Tierry (33). “Lindíssima”, “maravilhosa”, “arrasou”, “é desse jeito mesmo”, “merecedora de tudo que está conquistando”, “gata demais”, “é sobre isso!”, “mais que certa, meu amor”, “tem que aproveitar mesmo” e “passe todos os rodos possíveis, gata”, disseram alguns nos comentários.

Veja o vídeo no qual Gabi Martins apareceu rebolando na praia e rebatendo críticas:

