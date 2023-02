De vestido aberto, Alessandra Negrini coloca decotão marcado para jogo: ''Obra de arte''

Aos 52 anos, Alessandra Negrini exibiu decote perfeito em selfie deslumbrante e arrancou suspiros

A atriz Alessandra Negrini (52) chamou a atenção com uma selfie em sua rede social. Nos últimos dias, a famosa registrou um momento nas gravações de Travessia e impressionou ao surgir toda produzida para o momento no set.

Usando um look de casamento para fazer as cenas do evento de Chiara, personagem vivida por Jade Picon (21), Negrini roubou a cena ao colocar seu decote perfeito para jogo de forma deslumbrante.

De vestido bem decotado com alças brilhantes, Alessandra fez o registro e arrancou elogios dos seguidores com tanta beleza. "Rolê casamento de novela. E vocês?", disse ela na legenda ao aparecer toda arrumada para a festa na trama.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Obra de arte", admiraram os fãs. "A mulher mais bonita do mundo", enalteceram outros.

Veja a selfie de Alessandra Negrini:

Alessandra Negrini elege look transparente para a folia

A atriz Alessandra Negrini caprichou na produção para curtir um bloquinho no domingo, 12, em São Paulo. Com um look vermelho ousado, a famosa ostentou seu corpaço escultural e roubou a cena com sua beleza.

Nos registros publicados em sua rede social, a artista, que está no ar em Travessia, impressionou ao surgir vestindo um macacão vermelho bem decotado e com transparência.

Sem nada por baixo, Alessandra Negrini colocou o decote para jogo e deu um show de beleza natural ao sambar pela rua. "Foi lindo hoje", disse a famosa na legenda das fotos.

Alessandra Negrini é musa do Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos mais tradicionais blocos de São Paulo. Todo ano, foliões esperam para descobrir como ela vai sair pelas ruas da cidade.