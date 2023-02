Aos 52 anos, Alessandra Negrini elege look transparente e exibe decotão: ''Gata''

Atriz Alessandra Negrini esbanjou corpaço escultural em look ousado para pular em bloquinho

A atriz Alessandra Negrini (52) caprichou na produção para curtir um bloquinho neste domingo, 12, em São Paulo. Com um look vermelho ousado, a famosa ostentou seu corpaço escultural e roubou a cena com sua beleza.

Nos registros publicados em sua rede social, a artista, que está no ar em Travessia, impressionou ao surgir vestindo um macacão vermelho bem decotado e com transparência.

Sem nada por baixo, Alessandra Negrini colocou o decote para jogo e deu um show de beleza natural ao sambar pela rua. "Foi lindo hoje", disse a famosa na legenda das fotos.

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu vários elogios dos seguidores. "Gata demais", admiraram os fãs. "A mulher mais linda que já pisou na terra", enalteceram os internautas.

Veja as fotos de Alessandra Negrini no bloquinho:

Arlindinho abre o jogo sobre affair com Alessandra Negrini: ''Vai na macumba''

Em meio a rumores de que teria terminado romance com a atriz Alessandra Negrini, o cantor Arlindinho (31) respondeu à pergunta de um fã sobre o suposto relacionamento dos dois.

O filho do sambista Arlindo Cruz (64) foi questionado sobre o affair com a atriz em uma caixinha de perguntas em seu Instagram. "Tá pegando a Alessandra Negrini, meu padrinho? Se tiver, tirou onda", disse o internauta.

Debochado, Arlindinho respondeu cantando a música Quer Saber da Minha Vida, Vai na Macumba, do cantor Dudu Nobre (49). "'Pra quem gosta de fofoca, pra quem gosta de quizumba, quer saber da minha vida, vai na macumba'. Vou gravar essa música no próximo álbum. Esse samba é maravilhoso e tem muito a ver com o momento atual da minha vida", disparou ele, que é quase 22 anos mais novo que a atriz.

Os rumores de que estariam se envolvendo começaram a circular em agosto do ano passado. De acordo com informações do Jornal Extra, os dois foram vistos em restaurantes e ele também já teria ido visitá-la em seu apartamento na Gávea, no Rio de Janeiro, além de trocas de curtidas nas redes sociais.