Alessandra Negrini estaria vivendo romance com Arlidinho, diz jornal

Alessandra Negrini pode ter encontrado um novo amor e é apontada como um affair do sambista Arlindinho

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 10h23

A atriz Alessandra Negrini (52) estaria apaixonada novamente! De acordo com informações do Jornal Extra, a estrela estaria vivendo um romance com o sambista Arlindinho (30), filho de Arlindo Cruz (63). Os dois teriam engatado um romance, mas ainda não confirmaram oficialmente.

A publicação informou que os dois já foram vistos em restaurantes durante a madrugada para evitarem os paparazzi e ele também já teria ido visitá-la em seu apartamento na Gávea, no Rio de Janeiro. Além disso, eles já trocaram curtidas nas redes sociais.

Vale lembrar que Arlindinho está solteiro desde que se separou de Ayeska Massaia. Anteriormente, Alessandra Negrini já foi casada com Murilo Benício e com o cantor Otto.

Atualmente, a atriz está morando no Rio de Janeiro para as gravações da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo.

Alessandra Negrini exalta parceria com Rodrigo Lombardi em novo trabalho:

Na útlima segunda-feira, 15, Alessandra Negrini usou suas redes sociais para celebrar sua parceria com Rodrigo Lombardi (45). Os dois viverão um par romântico na novela Travessia, que substituirá Pantanal.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou duas fotos ao lado do colega de profissão nos bastidores das gravações do folhetim da TV Globo, e contou que estava muito feliz por trabalhar com o amigo.

