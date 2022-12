Cresceu! Alessandra Negrini celebra 26 anos do filho mais velho: "Meu amor!"

A atriz Alessandra Negrini, celebrou o aniversário do filho com uma declaração para lá de especial

A atriz Alessandra Negrini, de 52 anos, celebrou mais um ano de vida do filho mais velho, Antônio Benício, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício (51), com uma linda declaração. O jovem completa 26 anos de vida nesta sexta-feira,16.

Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida filho, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda postagem.

Vale lembrar que Alessandra também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu atual casamento com o cantor Otto (54).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALESSANDRA NEGRINI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

