Belíssima, filha de Alessandra Negrini rouba a cena ao posar com look transparente

Betina Ferreira, filha da atriz Alessandra Negrini, esbanjou beleza ao aparecer em look ousado para curtir noitada com os amigos.

Na última segunda-feira, 05, a filha da atriz Alessandra Negrini (52) com o cantor Otto (54) roubou a cena na web ao posar com um look ousado.

Usando um cropped preto e uma saia longa de poá trabalhada na transparência, Betina Ferreira (18) arrancou elogios dos internautas ao compartilhar nas redes um vídeo onde surge esbanjando beleza.

De forma descontrada, na legenda da publicação a jovem escreveu. "18 anos e 100% patricinha, mas o gosto musical é de pai de família de 50 anos".

Os admiradores de Betina adoraram o vídeo e exaltaram sua beleza nos comentários! "Você é a cópia de sua mãe”, comentou uma seguidora. “linda”. disparou outra fã.

Recentemente, Alessandra Negrini chamou atenção dos fãs no perfil de seu Instagram ao surgir sem maquiagem, usando apenas uma camiseta branca e deixando à mostra seus pernões.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA FILHA DE ALESSANDRA NEGRINI: