Arlindinho abre o jogo sobre affair com Alessandra Negrini: ''Vai na macumba''

Em meio a boatos de romance com Alessandra Negrini, cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, quebra o silêncio sobre relação dos dois

Em meio a rumores de que teria terminado romance com a atriz Alessandra Negrini (52), o cantor Arlindinho (31) respondeu à pergunta de um fã sobre o suposto relacionamento dos dois.

O filho do sambista Arlindo Cruz (64) foi questionado sobre o affair com a atriz em uma caixinha de perguntas em seu Instagram. "Tá pegando a Alessandra Negrini, meu padrinho? Se tiver, tirou onda", disse o internauta.

Debochado, Arlindinho respondeu cantando a música Quer Saber da Minha Vida, Vai na Macumba, do cantor Dudu Nobre (49). "'Pra quem gosta de fofoca, pra quem gosta de quizumba, quer saber da minha vida, vai na macumba'. Vou gravar essa música no próximo álbum. Esse samba é maravilhoso e tem muito a ver com o momento atual da minha vida", disparou ele, que é quase 22 anos mais velho que a atriz.

Os rumores de que estariam se envolvendo começaram a circular em agosto do ano passado. De acordo com informações do Jornal Extra, os dois foram vistos em restaurantes e ele também já teria ido visitá-la em seu apartamento na Gávea, no Rio de Janeiro, além de trocas de curtidas nas redes sociais.

Vale destacar que Arlindinho está solteiro desde que se separou de Ayeska Massaia. Já Alessandra, foi casada com Murilo Benício (51) e com o cantor Otto (54).

De camisola, Alessandra Negrini sensualiza na cama

Aproveitando o dia de TBT, recentemente Alessandra Negrini deixou os fãs babando ao compartilhar registros dos bastidores de Travessia.

Em sua conta oficial no Instagram, a intérprete de Guida na novela das nove da Globo, surgiu usando apenas uma camisola durante as gravações do folhetim de Gloria Perez. A famosa chamou atenção da web ao e elevou a temperatura ao postar os cliques sensuais em que aparece com o look de renda em cama no cenário da trama. Em uma das fotos, a famosa deixou parte do bumbum à mostra.

"Na casa de Moretti quando Guida ainda não tava na vibe vingativa sobrava tempo pra eu ficar tirando fotinha pra vocês! Agora to trabalhando muito, mas estou mais feliz. #tbt", escreveu Negrini ao legendar a publicação.

