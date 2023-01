De camisola, Alessandra Negrini sensualiza ao posar deitada na cama: ''Uma deusa dessa''

Aos 52 anos, Alessandra Negrini rouba a cena ao aparecer apenas de camisola com o bumbum de fora nos bastidores de 'Travessia'

Aproveitando o dia de TBT na noite de quinta-feira, 26, a atriz Alessandra Negrini deixou os fãs babando ao compartilhar registros dos bastidores de Travessia.

Em sua conta oficial no Instagram, a intérprete de Guida na novela das nove da Globo, surgiu usando apenas uma camisola durante as gravações do folhetim de Gloria Perez.

Aos 52 anos, a famosa chamou atenção da web ao e elevou a temperatura ao postar os cliques sensuais em que aparece com o look de renda em cama no cenário da trama. Em uma das fotos, a famosa deixou parte do bumbum à mostra.

"Na casa de Moretti quando Guida ainda não tava na vibe vingativa sobrava tempo pra eu ficar tirando fotinha pra vocês! Agora to trabalhando muito, mas estou mais feliz. #tbt", escreveu Negrini ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios e enalteceram Alessandra. "Gata né", disse Clara Buarque. "Dorme no formol, lindaaaaa", "Oi, Jesus. Me dá essa muié, nunca te pedi nada hoje", "Se essa mulher tiver algum defeito, provavelmente deve ser por baixo da unha, não é possível!!", "Não tenho mais elogios suficientes pra tanta beleza", "Como o Moretti, pode fazer o que fez com uma deusa dessa. Corinthiana ainda!!!", "Nesse exato momento, meu cachorro que está escrevendo, pois me encontro aplaudindo e me curvando por tamanha perfeição", "Você tem 25 anos né fia. Tudo numa boa. Lindíssima", disseram.

Confira as fotos de Alessandra Negrini de camisola nos bastidores de 'Travessia':

Alessandra Negrini presta homenagem para o filho mais velho, Antonio

A atriz Alessandra Negrini celebrou mais um ano de vida do filho mais velho, Antônio Benício, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício (51), com uma linda declaração. O jovem completou 26 anos de vida em dezembro.

Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida filho, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda postagem.

