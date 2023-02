Alessandra Negrini surge com shorts cavadíssimo e esbanja sensualidade

Intérprete da Guida em Travessia, Alessandra Negrini aposta em shorts jeans curto e meia arrastão para curtir o carnaval

A atriz Alessandra Negrini (52) abusou da sensualidade ao escolher um look para curtir o carnaval nos últimos dias. A estrela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar o look ousado que escolheu para se jogar na folia.

A artista elegeu um look ousado e esbanjou seu corpaço escultural. Ela apareceu com uma blusa regata com decote nas costas, shorts jeans curtinho e meia arrastão vermelha. Para completar o visual, ela colocou um boné vermelho.

Nos comentários, a atriz foi muito elogiada pelos fãs. “O tempo não passa para você”, disse um internauta. “É a oitava maravilha do mundo”, declarou outro. “Muito linda”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Alessandra Negrini surge com fantasia estilosa no carnaval de rua de São Paulo

Durante o carnaval, a atriz Alessandra Negrini desfilou no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, e caprichou na escolha do look. A famosa ostentou seu corpaço escultural e roubou a cena com sua beleza em um look vermelho.

Ela impressionou ao surgir vestindo um macacão vermelho bem decotado e com transparência. "Foi lindo hoje", disse a famosa na legenda das fotos.

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu vários elogios dos seguidores. "Gata demais", admiraram os fãs. "A mulher mais linda que já pisou na terra", enalteceram os internautas.