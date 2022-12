De vestidinho, Susana Vieira ostenta pernas lisinhas em barco: ''Muito gata''

Aos 80 anos, atriz Susana Vieira ostentou pernões ao aparecer deslumbrantecom look de praia

A atriz Susana Vieira (80) deu um show de beleza e boa forma ao relembrar uma foto de viagem nesta quinta-feira, 29. Aproveitando o clima de tbt na rede social, a famosa resgatou o clique tirado em Portugal e chamou a atenção.

Isso porque, a artista apareceu deslumbrante curtindo um passeio de barco por Algarve usando um look curtinho. De saída de praia preta e branca, Susana Vieira ostentou suas pernas lisinhas com estilo e muita elegância.

"Agosto de 2018 / Portugal #tbt. Seguindo em frente!", escreveu a famosa sobre a lembrança vivida há quatro anos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a musa. "Muito gata", elogiaram os fãs. "Diva", falaram outros ao verem a artista plena.

Ainda recentemente, Susana Vieira roubou a cena ao surgir usando um vestidinho brilhante para a gravação de fim de ano da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira vence doença e volta para casa para seu aniversário

Nos últimos meses, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz ao Jornal Extra o que aconteceu.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

