De top, Viviane Araújo ostenta cintura fininha ao postar vídeo dançando

A atriz Viviane Araújo ganhou elogios do seguidores das redes sociais ao ostentar seu corpaço

Viviane Araújochamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao compartilhar um novo vídeo dançando.

Na postagem feita no feed do Instagram, a atriz exibiu sua cintura fininha e suas curvas impecáveis ao apostar em um top rosa neon e uma calça legging azul, enquanto faz a coreografia da música 'If It's Lovin' That You Want', da Rihanna.

Os internautas rapidamente encheram a publicação de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Sempre maravilhosa", escreveu outra. "Ela sabe que é a maior", afirmou uma fã. "Perfeita", falou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Vivi, mãe de Joaquim, de 1 ano, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, realizou recentemente algumas cirurgias plásticas, e nas redes sociais, ela mostrou o resultado de suas curvas após os procedimentos.

A famosa repostou os cliques exibidos pela profissional que está cuidando de seu corpo e chocou ao revelar um pouco do resultado. "48 dias de lipoaspiração com tecnologia One Step, aplicação de tape no intraperatório e 5 atendimentos de reabilitação pós-operatória", escreveu a profissional sobre o que foi feito após a cirurgia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Leia também:Viviane Araújo, Paolla Oliveira e mais musas se jogam em noite de samba carioca

Viviane Araújo mostra o filho pilotando carrinho

A atriz Viviane Araujo derreteu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar alguns registros inéditos de seu primogênito, Joaquim, que tem apenas um aninho, pilotando seu novo 'carrinho' de brinquedo.

Através dos stories do Instagram, ela contou que o menino ganhou o mini veículo de seus padrinhos: "Papai vai montar o novo brinquedinho do neném, presente dos dindos! Ai que coisa mais linda, gente, ô meu Deus", disse ela, que depois mostrou o herdeiro brincando. "Quem quer dar um rolê comigo?", escreveu a atriz. Veja os registros!