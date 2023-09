Filho de Viviane Araújo passa dos limites da fofura ao pilotar carrinho

Herdeiro de Viviane Araújo e Guilherme Militão, o pequeno Joaquim encantou ao ganhar presente especial e posar como mini motorista

A atriz Viviane Araujo derreteu seus seguidores nas redes sociais neste sábado, 30, ao compartilhar alguns registros inéditos de seu primogênito, que é fruto de seu casamento de dois anos com o empresário Guilherme Militão. O pequeno Joaquim, que tem apenas um aninho, surgiu pilotando seu novo ‘carrinho’ de brinquedo

Através do stories do Instagram, Viviane contou que o menino ganhou o mini veículo de seus padrinhos: “Papai vai montar o novo brinquedinho do neném, presente dos dindos! Ai que coisa mais linda, gente, ô meu Deus”, a musa do Carnaval não conteve a emoção com a fofura do presente.

Na sequência, a atriz contou que o marido apanhou um pouco para montar o carrinho: “O dindo, vem socorrer?”, ela brincou ao mostrar Guilherme concentrado no manual de instruções do brinquedo. Mas no fim, Viviane contou que deu tudo certo e o empresário conseguiu ligar o mini veículo elétrico.

No feed de seu perfil, a beldade compartilhou um vídeo em que exibe a reação do menino ao ganhar o presente. Feliz da vida, o bebê aparece em pé indo em direção ao brinquedo novo. Depois de avaliar sua nova aquisição, Joaquim entrou no carrinho e deu um sorrisão ao começar a pilotar pela casa.

A mamãe babona fez questão de se derreter pelo menino na legenda do registro: “Quem quer dar um rolê comigo?”, escreveu a atriz, que recebeu muitos elogios nos comentários: “Perdi tudo com esse motorista”, exaltou uma admiradora. "Já já tá te levando para Salgueiro", brincou mais uma.

Vale lembrar que Viviane e Guilherme subiram ao altar para trocar as alianças em uma cerimônia luxuosa em maio de 2021, um ano antes do nascimento do pequeno. Inclusive, recentemente a musa deu um festão ao lado do marido para comemorar o aniversário de um ano de seu filho, Joaquim.

