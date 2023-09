Viviane Araújo faz festão luxuoso para o primeiro ano do filho

Com personagens e decoração luxuosa, Viviane Araújo faz comemoração inesquecível para o primeiro ano de Joaquim

A atriz Viviane Araújo comemorou o aniversário de um ano de seu filho, Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão. Nesta quinta-feira, 07, a famosa compartilhou fotos do evento luxuoso e impressionou com os detalhes da comemoração.

Para tornar o momento ainda mais inesquecível, a musa de Carnaval promoveu uma celebração com uma apresentação de vários personagens da Disney, decoração impecável com o tema de Mickey e Minnie e muito mais.

"Chegou o dia de celebrarmos o 1º aninho do Joaquim. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade", contou Viviane Araújo ao exibir alguns momentos mágicos do evento promovido com um espaço todo pensado no tema da Disney.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo falou sobre a adaptação do herdeiro na creche. Dias antes de completar um ano, Joaquim começou a frequentar a escolinha, o momento fofíssimo foi exibido na rede social e os fãs babaram pelo pequeno.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas. Nos últimos dias, ela comemorou dois anos do dia inesquecível.

Veja as fotos do aniversário do filho de Viviane Araújo:

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Nas últimas semanas, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

