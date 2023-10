Viviane Araújo, Paolla Oliveira e mais musas se jogam em noite de samba carioca

Escolas de samba reúnem musas do carnaval para exibir samba no pé e muita beleza em noitada no Rio de Janeiro

O carnaval carioca pode estar um pouco longe, mas as musas das escolas de samba mostraram que já começaram a se preparar na noite do último sábado, 30! Famosas como as atrizes Viviane Araújo e Paolla Oliveira, se uniram para uma noitada de muito samba no pé, gingado e beleza nas quadras do Rio de Janeiro!

Paolla, uma das musas da noite, fez questão de chegar de mãos dadas com seu amado, o cantor Diogo Nogueira. Durante todo o evento, ele estava vidrado na beleza da namorada enquanto curtia o enredo da Grande Rio. A musa deu um show de samba com um macacão vermelho e verde, repleto de transparência e muito brilho!

A quadra da Grande Rio reuniu ainda outros nomes como a atriz Adriana Bombom, que se jogou no samba e arrasou com um vestido curto repleto de recortes na cor cinza, assim como a influenciadora digital Mileide Mihaile, que elegeu um macacão verde e posou agarradinha ao namorado, o empresário Thiago Cass.

Já nas quadras da Salgueiro, Viviane Araújo deu o ar da graça ao mostrar que domina quando o assunto é a magia do Carnaval! A mamãe do pequeno Joaquim e esposa do empresário Guilherme Militão deu um show de beleza e talento ao sambar muito com um conjuntinho de cropped e mini saia todo trabalhado no brilho.

A esposa de Léo Santana, Lore Improta também arrasou ao desfilar com um conjuntinho dourado repleto de transparência como musa da Unidos da Viradouro, assim como a atriz Erika Januza, que elegeu um look digno de uma rainha de bateria para abrilhantar as quadras da escola em uma celebração da cultura carioca.

Confira os cliques da noite de samba no Rio de Janeiro:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Foto: Webert Belicio/Agnews

Paolla Oliveira arrasa na Grande Rio - Foto: Webert Belicio/Agnews

Adriana Bombom samba muito na Grande Rio - Foto: Webert Belicio/Agnews

Viviane Araujo curte enredo da Salgueiro - Foto: Anderson Borde/AgNews

Lore Improta curte enredo da Unidos da Viradouro - Foto: Bento/AgNews

Erika Januza arrasa em enredo da Unidos da Viradouro - Foto: Bento/AgNews

Mileide Mihaile e Thiago Cass na Grande Rio - Foto: Webert Belicio/Agnews

Gracyanne Barbosa anuncia planos para retorno ao Carnaval:

Em entrevista à CARAS Brasil, Gracyanne Barbosa contou que está com planos para voltar a desfilar no próximo Carnaval em São Paulo! A esposa do cantor Belo revelou que recebeu o convite de uma agremiação paulistana após um bate-papo com amigos, que na ocasião reforçaram que estavam com saudades de vê-la sambando na avenida.

"Não pretendia retornar ao carnaval esse ano, mas depois da conversa, o carinho no qual tiveram comigo, a Presidente Erika Ferro, me disse que minha força representa todas as mulheres, foi tão emocionante que ficou impossível não aceitar", disse a musa fitness, que já começou a se preparar para brilhar no sambódromo.