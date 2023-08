Gracyanne Barbosa anuncia planos para retorno ao Carnaval: “Friozinho na barriga”

Em entrevista à CARAS Brasil, Gracyanne Barbosa revelou detalhes de sua preparação para seu retorno ao Carnaval de São Paulo

Recém anunciada como rainha de bateria da escola Camisa Verde e Branco, Gracyanne Barbosa (39) revelou que já tem pensado no planejamento para não fazer feio em seu retorno ao Carnaval de São Paulo, em 2024.

Em entrevista à CARAS Brasil, a esposa do cantor Belo contou que recebeu o convite da agremiação paulistana após um bate-papo com amigos, que na ocasião reforçaram que estavam com saudades de vê-la sambando na avenida.

"Não pretendia retornar ao carnaval esse ano, mas depois da conversa, o carinho no qual tiveram comigo, a Presidente Erika Ferro, me disse que minha força representa todas as mulheres, foi tão emocionante que ficou impossível não aceitar", revelou.

Além de marcar o retorno de Gracyanne ao sambódromo do Anhembi, o Carnaval de 2024 também será importante para Camisa Verde e Branco, que passou anos fora do grupo especial. Segundo a morena, será uma verdadeira honra estar presente neste momento.

"Uma escola tão amada pelo público e dedicada ao carnaval, tem que estar no grupo especial, estou chegando para somar e JUNTOS, vamos manter o pavilhão lá em cima, de onde nunca deveria ter saído. É uma honra voltar pro carnaval com uma escola gigante como a camisa verde e branco", declarou.

Sobre o planejamento para fazer parte da festa, ela garante que já tem mexido os pauzinhos: "Eu já conversei com algumas pessoas e começamos a pensar nos detalhes, o convite foi bem recente e ainda não tive tempo de pensar em tudo, mas nos próximos dias, com calma, já vou começar a me organizar melhor e pensar em cada detalhe".

Muito dedicada, Gracy afirmou que nos próximos meses vai passar a frequentar mais a escola e seus ensaios, algo que ela acha imprescindível. "Esse contato direto é muito importante, para ambos os lados, estou organizando minha agenda para estar mais tempo em SP", disse.

Ela completou dizendo que os fãs também podem aguardar muitos looks arrasadores. "Essa semana, começo a preparar os looks para os ensaios, tem sido um momento muito bacana, confesso que dá até um friozinho na barriga", confessou.