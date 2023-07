Afinou! Viviane Araújo mostra cinturinha após lipo: 'Resultado perfeito'

Após lipo, Viviane Araújo mostra cintura finíssima e choca com resultado de cirurgia estética; veja como ficou

Após 48 dias de passar por cirurgias plásticas, Viviane Araújo mostrou como estão suas curvas. Nesta quarta-feira, 12, a famosa repostou os cliques exibidos pela profissional que está cuidando de seu corpo e chocou ao revelar um pouco do resultado.

Sem roupa, a musa de Carnaval apareceu exibindo suas costas. Com a cintura bem fina, a atriz impressionou com a nova forma após o nascimento do filho, Joaquim, que em breve completará seu primeiro ano de vida.

"48 dias de lipoaspiração com tecnologia One Step, aplicação de tape no intraperatório e 5 atendimentos de reabilitação pós-operatória", escreveu a profissional sobre o que foi feito após a cirurgia.

Viviane Araújo então comentou sobre o trabalho feito pela fisioterapeuta depois de ter feito lipo. "Seu trabalho tá sendo fundamental pra que eu tenha esse resultado perfeito", mostrou-se contente com o novo corpo.

Ainda nos últimos dias, a famosa encantou ao mostrar cliques do filho, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, todo arrumado para uma festinha. Usando camisa e gravata, Joaquim deu um show de fofura e arrancou elogios dos internautas.

Viviane Araújo investe alto e reforma cobertura em que mora com o marido

A atriz Viviane Araújo está investindo pesado e decidiu fazer uma reforma total na cobertura em que mora ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão. Após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim, eles decidiram que era hora de mudar.

O imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro agora será todo reestruturado com cores mais vivas, novos móveis, itens de decoração, plantas e quadros. Nas redes sociais, imagens mostram como o espaço ficará e deixaram os fãs e seguidores impressionados.

Pequenos detalhes também serão alterados no apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os dois contrataram um escritório de arquitetura badalado que está cuidando de todos os detalhes.

Ainda não há previsão para o término da reforma, mas já é possível ver como o espaço ficará. Veja as fotos aqui.