De top e micro saia, Maraisa exibe corpaço escultural e impressiona: ''Gata''

Cantora Maraisa surgiu arrasadora em show ao vestir conjuntinho micro com miçangas

Redação Publicado em 30/08/2022, às 09h01

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), surgiu arrasadora com mais um look de show. Nesta segunda-feira, 29, a artista sertaneja compartilhou um vídeo exibindo sua roupa para subir ao palco e chamou a atenção.

De cropped e saia curtinha, Maraisa esbanjou seu corpaço escultural ao se movimentar para exibir as franjas de miçanga da roupa. De barriga de fora, a famosa exibiu uma silhueta impecável no registro feito nos bastidores da apresentação.

"Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era…” Já escutaram “Perfeito Pra Ficar Sozinho” hoje?!", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a irmã de Maiara de muitos elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Gata", definiram outros.

Recentemente, Maraisa apareceu na final do The Voice Kids com os cabelos cortados. Acostumada a ter os fios mais longos, a famosa chamou a atenção com a mudança. Outro ponto que deu o que falar no momento foi o look eleito por ela, um vestido todo brilhante e mega decotado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maiara aposta em look exclusivo de R$ 60 mil para show e arrasa

A cantora Maiara surgiu deslumbrante em seu último show em Barretos nesta quinta-feira, 25. Para o 65ª edição da Festa do Peão de Barretos, a sertaneja elegeu um look milionário e brilhou. Com um figurino montado pela fashion stylist Roze Motta, a artista surgiu arrasadora na apresentação para 50 mil pessoas.

Para entrar no palco de Barretos, Maiara estava deslumbrante usando um exclusivo e inédito conjunto de saia e cropped da grife Prada, todo espelhado, uma camisa branca Diesel, bota preta country clássica Yves Saint Laurent e chapéu preto Pralana. Todas as peças somaram cerca de R$ 60 mil.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!