De roupa de banho recortada, Paula Fernandes revela cinturinha

Cantora Paula Fernandes revela curvas esculturais ao aparecer vestindo apenas uma roupa de banho com abertura na barriga; veja

A cantora Paula Fernandes impressionou ao postar um clique deslumbrante curtindo uma folga na Praia do Forte. Nesta segunda-feira, 04, a sertaneja iniciou a semana esbanjando beleza e chamou a atenção com o registro poderoso.

Vestindo um maiô, de modelo aberto na barrige e de cor verde, a artista deu um show ao revelar suas curvas esculturais. Com a barriga quase toda de fora, a musa ostentou sua cinturinha desenhada e não passou despercebida.

"Repondo energias nesse paraíso!", contou ela sobre estar descansando. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Linda", escreveram os seguidores. "Tá explicado a implicância que o povo tem com ela. Pura inveja", observaram outros.

Nas últimas semanas, Paula Fernandes dividiu opiniões ao compor um look com vestido e botas brancas. A combinação diferenciada deu o que falar entre os internautas. Antes disso, ela causou com um espartilho jeans.

Paula Fernandes revela se deseja se casar

A cantora Paula Fernandes revelou se pretende se casar. Recentmente, a sertaneja respondeu a perguntas em sua rede social e falou se quer trocar alianças. Vale lembrar que ela acabou de sair de um relacionamento.

Depois de anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, no mesmo dia em que Sandy falou que chegou ao fim seu casamento, Paula abriu o jogo com os fãs e surpreendeu ao se mostrar empolgada.

"Com certeza né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor", comentou a famosa sobre ter vontade de subir ao altar com uma pessoa que ame muito.

Desde 2019, Paula Fernandes estava com Rony, com quem até chegou a sofrer um acidente de carro. Ao anunciar o fim da relação, ela disse: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim".