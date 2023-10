Não ficou bom? Paula Fernandes causa com look: ''Que bota é essa?''

Cantora Paula Fernandes arremata look com saia e cropped com botas brancas e divide opiniões

A cantora Paula Fernandes aproveitou o domingo, 22, para almoçar com as amigas em um local de alto padrão na cidade de São Paulo. Para o momento, a sertaneja apostou em um look nada básico e deu o que falar entre os seguidores.

Isso porque, a artista apostou em um conjuntinho estampado, composto por cropped e saia, e botas brancas. Ao eleger os sapatos para a combinação azul e branca, a famosa não passou despercebida e chamou a atenção.

"Almocinho delícia", disse a cantora na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios, mas também questionamentos sobre o calçado, que é um item difícil de combinar. "Que brega", escreveram. "Tá gata mais a bota achei nada a ver com esse sol", opinaram. "Que bota é essa?", perguntaram.

Ainda nas últimas semanas, Paula Fernandes causou ao surgir com um espartilho jeans em um de seus shows. A peça diferente também deu o que falar entre os internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes revela se deseja se casar

A cantora Paula Fernandes revelou se pretende se casar. Nesta quinta-feira, 19, a sertaneja respondeu a perguntas em sua rede social e falou se quer trocar alianças. Vale lembrar que ela acabou de sair de um relacionamento.

Depois de anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, no mesmo dia em que Sandy falou que chegou ao fim seu casamento, Paula abriu o jogo com os fãs e surpreendeu ao se mostrar empolgada.

"Com certeza né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor", comentou a famosa sobre ter vontade de subir ao altar com uma pessoa que ame muito.

Desde 2019, Paula Fernandes estava com Rony, com quem até chegou a sofrer um acidente de carro. Ao anunciar o fim da relação, ela disse: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim".