De roupa de banho de crochê, Luciana Gimenez toma banho de mangueira

Em clima de verão, Luciana Gimenez toma banho de mangueira e chama a atenção ao surgir com look de crochê; veja a fotos do momento

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao compartilhar registros curtindo uma viagem na praia. Neste sábado, 16, a famosa postou registros para exibir seu look de banho do dia e impressionou ao se exibir no banheiro.

Usando uma roupa de banho de crochê, de modelo diferenciado, a artista esbanjou suas curvas torneadas ao se gravar no espelho. Aproveitando a alta temperatura, a famosa tomou um banho de mangueira.

"Suando, suando, amei este biquíni é de pitaya", falou ao mostrar a peça de crochê. Depois de aparecer no banheiro, Gimenez surgiu ao ar livre se refrescando com a mangueira e divertindo com o momento.

Recentemente, Luciana Gimenez revelou o desespero que sentiu ao ver a decisão de seu filho mais velho, Lucas Jagger, do relacionamento que teve com o cantor internacional Mick Jagger. "Acredito muito nesse modelo de que tem que se virar sozinho e tal. Quando ele foi, achei que ia ficar bem, mas teve um dia que eu gritava tanto. Foi um dia só. Entrei no meu quarto, eu uivava de desespero. De saudade. Faz falta no dia a dia", contou ela ao podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL.

É demissexual

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar uma curiosidade de sua vida íntima. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que é demissexual e explicou como chegou a essa conclusão.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, disse ela.

Então, ela contou que gosta de conhecer a pessoa antes de ter alguma intimidade. “Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá. Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade”, declarou.