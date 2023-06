De pernas abertas, Paolla Oliveira escandaliza em ensaio sensual: “Abusada”

Ela pode tudo! Paolla Oliveira dá um show de beleza e sensualidade ao posar de lingerie e calça jeans em ensaio

A atriz Paolla Oliveira arrancou suspiros de seus mais de 35 milhões de seguidores no Instagram nesta terça-feira, 20. É que a musa compartilhou alguns cliques inéditos de um ensaio sensual fora do comum, em que ela dá um show de beleza posando diferentes ângulos enquanto usa apenas lingerie e calça jeans.

Entre os registros, Paolla mostrou que é gente como a gente e abriu o botão da calça jeans para ficar mais confortável. Com as pernas abertas, foi possível notar que a beldade elegeu uma lingerie preta no estilo hot pants para o ensaio sensual. Na parte de cima, ela abraça o conforto e usa apenas um top. As imagens ousadas foram registradas pelo fotógrafo João Arraes.

“Abusada”, Paolla legendou a publicação em que faz caras e bocas e se diverte com a pose inusitada. Nos comentários, os fãs elogiaram a postura da artista: “Eu não diria abusada, diria que você está uma gata”, disparou um seguidor. “Ultrapassou todos os limites da beleza”, exaltou outro. “Ousada”, opinou mais um. “Abusa da beleza”, comentou outro.

Confira o clique de Paolla Oliveira:

Mas essa não foi a primeira vez que a atriz roubou a cena com sua beleza de tirar o fôlego. A namorada do cantor Diogo Nogueira sempre encanta os fãs com seus cliques nas redes sociais. Além disso, ela também dá o ar da graça nas telinhas da Globo. Vale lembrar que sua última aparição aconteceu no início deste ano, na novela ‘Cara e Coragem’.

A atriz Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo em seu perfil oficial do Instagram em que esbanja toda a sua beleza natural e muita felicidade. No registro, a beldade mostrou que prioriza o conforto quando está em casa e surgiu apenas com uma camisa azul oversized, dispensando o sutiã.