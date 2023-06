Paolla Oliveira leva fãs à loucura ao dispensar sutiã em casa: “Encantadora”

A atriz Paolla Oliveira encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em que surgia em casa dispensando o sutiã

Neste domingo, 18, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo em que esbanjava beleza e felicidade. A atriz teve sua beleza exaltada pelos fãs nos comentários da postagem.

No clipe, a artista surgia apenas com uma camisa azul oversized, dispensando sutiã. Ainda ao logo do vídeo, era possível ver que Paolla estava usando uma calcinha preta. A morena exibiu seu corpo escultural no vídeo e deu destaque para as pernas torneadas.

A namorada do cantor Diogo Nogueira surgia colocando um disco de vinil para tocar e começava a dançar ao som da canção “Je ne regrette rien” de Edith Piaf. A estrela ainda apareceu comendo um doce em uma taça.

“Doce deleite da vida!”, escreveu a atriz, que atuará na segunda temporada da série “Justiça”, na legenda da publicação muito curtida e elogiada.

Os seguidores da morena adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Cada dia mais linda, perfeita natural, do jeito que você é. Seja sempre assim. Deusa, tô até sem fôlego com tanta beleza”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Linda”. E uma admiradora ainda disse: “A mais bonita é ela”.

“Maravilhosa ela”, comentou uma fã. E outra seguidora reagiu ao vídeo escrevendo: “Amei”. E uma página de fãs da atriz elogiou: “Encantadora”. Uma admiradora ainda opinou: “Que mulher perfeita”.

Esta não é a primeira vez que Paolla deixa seus seguidores sem ar! Na semana passada, a artista surgiu posando para fotos em cima de uma mesa e com um sutiã transparente.

"O que te faz subir na mesa?", escreveu a artista na legenda da postagem em que aparecia de blazer e saia branca acompanhando a peça íntima transparente que foi muito elogiada pelos fãs.