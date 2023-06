De sutiã transparente, Paolla Oliveira dá show de beleza ao subir na mesa: 'Deusa'

Paolla Oliveira dá show de beleza ao surgir com look arrasador em cima da mesa; veja o momento

A atriz Paolla Oliveira deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 15, a famosa compartilhou cliques de um ensaio cheio de atitude e chamou a atenção ao surgir em cima de uma mesa, usando um look ousado.

Nos registros exibidos pela musa, ela apareceu poderosíssima pisando no tampo da mesa de salto alto. Além dos sapatos pretos, a namorada do cantor Diogo Nogueira surgiu vestindo um sutiã transparente, blazer e saia brancos.

Ostentando suas curvas deslumbrantes, Paolla Oliveira roubou a cena. "O que te faz subir na mesa?", questionou a artista ao mostrar o ensaio arrasador para os seguidores.

Nos comentários da publicação, as respostas foram em forma de elogios. "Deusa" enalteceram os fãs. "Que linda", admiraram. "Esse ensaio, por exemplo, é uma das coisas", brincaram.

Nos últimos dias, a atriz participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo sincero, Paolla Oliveira revelou um pouco de sua intimidade ao falar sobre o uso de vibradores e até se toparia viver um casamento aberto com Diogo Nogueira.

Veja as fotos de Paolla Oliveira em cima da mesa:

Diogo Nogueira revela o que fez para conquistar Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira, que é a sua atual namorada. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz.

Sincero, ele contou que os dois apenas de encontraram e perceberam as semelhanças em suas vidas. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, disse ele.

E completou: “Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla”. Recentemente, a atriz também comentou sobre a relação deles. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, afirmou ela ao Gshow.