De maiô, Paola Carosella exibe as pernas ao celebrar seus 50 anos

Paola Carosella coloca o corpão para jogo ao celebrar o seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 14h48 - Atualizado às 14h53

A chef de cozinha Paola Carosella (50) agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar a sua boa forma em uma nova foto de maiô. Ela apareceu com um modelito preto básico e destacou suas curvas impecáveis.

A beldade deixou às pernas torneadas à mostra ao aparecer tomando um drink enquanto aproveitava o seu aniversário de 50 anos.

"50 meus amores. 50, e nunca estive melhor. Obrigada vida. Por esta experiência indescritível - foto - eu na minha plenitude no por do sol do @ferahoteis bebendo um Campari com meu amor", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Paola está apaixonada novamente! Há poucos dias, ela assumiu o namoro com o fotógrafo Manuel Sá. Os dois apareceram juntos durante uma manifestação política na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paola Carosella (@paolacarosella)

Paola Carosella é a nova contratada da Globo

Depois de sair do time de jurados do MasterChef Brasil, Paola Carosella assinou contrato com a Globo. Ela vai fazer parte do júri do programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, que estreará em 2023.

"Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante", celebra Paola.