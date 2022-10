Paola Carosella assume relacionamento com fotógrafo, um anos após se divorciar

Chef Paola Carosella assume namoro com o fotógrafo Manuel Sá e aparece com ele durante manifestação

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 10h05

Na tarde deste sábado (29), a chef de cozinha Paola Carosella (50) decidiu abrir seu coração e revelar para seus seguidores que está com um novo affair! A famosa mostrou em suas redes sociais que ela e o fotógrafo Manuel Sá (42) estão em um relacionamento.

Os pombinhos apareceram juntos em uma manifestação política na Avenida Paulista, em São Paulo. A ex-jurada do MasterChef Brasil surgiu coladinha com o novo namorado no Instagram. "Com meu amor. Juntos, do lado certo", escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O fotógrafo compartilhou a mesma foto que ela e disse: "Com ela na Paulista".

Manuel Sá é fotógrafo de arquitetura e interiores, morando em São Paulo. Ele é o primeiro relacionamento que Paola Carosella assume desde que anunciou o fim de seu casamento de oito anos com Jason Lowe, em outubro de 2021.

Veja a foto de Paola Carosella com seu novo namorado Manuel Sá:

Paola Carosella com Manuel Sá - Créditos: Reprodução / Instagram



Paola Carosella estreia na Rede Globo como jurada em novo reality show culinário

Paola Carosella começa sua jornada na Rede Globo em um programa no ano de 2023. Ao lado do chef João Diamante, ela irá participar de um reality de culinária, chamado “Minha Mãe é Melhor que a Sua”, que conta com a apresentação do ator e humorista Leandro Hassum. A novidade foi anunciada pelo apresentador Marcos Mion durante um evento oferecido pelos canais Globo e pelo Globoplay ao mercado publicitário, em busca de possíveis patrocinadores.

O programa será uma competição que escala duplas de mãe e filho(a), sendo pelo menos um(a) dele(a)s famoso(a). Na nova atração da emissora carioca, o filho precisa cozinhar e tem a mãe apenas orientando. O objetivo é descobrir qual mãe ensina melhor na cozinha.