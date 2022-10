Paola Carosella estreia na Rede Globo como jurada em novo reality show culinário

Ex-jurada do Masterchef, Paola Carosella estará em 'Minha Mãe é Melhor que a Sua', novo reality show da Rede Globo

A Rede Globo passa a contar com a chef de cozinha Paola Carosella (49) em seu elenco no ano que vem. Ela estará ao lado do colega de profissão João Diamante (31) em um novo reality de culinária, batizado como 'Minha Mãe é Melhor que a Sua'. O programa terá apresentação do ator e humorista Leandro Hassum (49).

A novidade foi anunciada pelo apresentador Marcos Mion (43) durante um evento oferecido pelos canais Globo e pelo Globoplay ao mercado publicitário, em busca de possíveis patrocinadores.

O programa consiste em uma competição que escala duplas de mãe e filho(a), sendo pelo menos um(a) dele(a)s famoso(a). Na atração, o filho precisa cozinhar e tem a mãe apenas orientando. O objetivo é descobrir qual mãe ensina melhor na cozinha.

Carosella era uma integrante aclamada do 'Masterchef', reality show da Endemol Shine exibido pela Bandeirantes, ao lado de Erick Jacquin (57) e Henrique Fogaça (48), sob o comando de Ana Paula Padrão (56). Paola deixou o programa há dois anos e foi sucedida por Helena Rizzo (44), sócia da atriz Fernanda Lima (45) no restaurante Maní.

Paola Carosella desabafa sobre maternidade

Paola decidiu usar seu Instagram para conversar um pouco sobre maternidade com os seguidores e compartilhou uma sequência de cinco registros super fofos de quando Francesca (11) ainda era pequenininha.

“Quantas vezes me pego falando ‘eu não estive muito presente nos primeiros anos da Fran, tinha tanto trabalho e tantas contas a pagar que não tinha escolha, o trabalhava o dia inteiro ou não pagava as contas’”, começou. “Só que quando vou olhar fotos ou encontro papeizinhos, objetos, que registram o cotidiano, encontro testemunhas de todos os momentos que, apesar de todo o trabalho e da porrada de responsabilidades, de stress, de dívidas, de aflições e de angústias, eu estive ao lado dela”.