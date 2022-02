Paola Carosella desabafa sobre maternidade: ''Apesar de todo o trabalho, eu estive ao lado da minha filha''

Paola Carosella faz reflexão sobre às vezes achar ter sido uma mãe ausente durante os primeiros anos de Francesca

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 11h41

Paola Carosella (49) é chefe de cozinha, apresentadora, empresária, ativista e uma mãezona daquelas!

Na última quinta-feira, 10, ela decidiu usar seu Instagram para conversar um pouco sobre maternidade com os seguidores.

A ex-Masterchefcompartilhou uma sequência de cinco registros super fofos de quando Francesca (11) ainda era pequenininha.

“Quantas vezes me pego falando ‘eu não estive muito presente nos primeiros anos da Fran, tinha tanto trabalho e tantas contas a pagar que não tinha escolha… Ou trabalhava o dia inteiro ou não pagava as contas’”, começou. “Só que quando vou olhar fotos ou encontro papeizinhos, objetos, que registram o cotidiano encontro testemunhas de todos os momentos que, apesar de todo o trabalho e da porrada de responsabilidades, de stress, de dívidas, de aflições e de angústias eu estive ao lado dela”.

“São registros do cotidiano, de momentos que contam a história do pequeno gesto, a fralda, a chupeta, as visitas ao pediatra, o dia das vacinas, a adaptação na escolinha, o banho de balde na varanda, o primeiro brócolis… Tantos… Me surpreende o quanto me cobro e o quão pouco reconheço que, além da porrada de coisas que eu estava fazendo, além de pagar as contas, as dívidas, além de construir o futuro e sustentar o presente eu estava totalmente presente”, prosseguiu a musa.

“Então achei que seria bom eu compartilhar, porque eu sei o quanto a gente se cobra,eu sei muito bem o quanto a gente se exige e se demanda e o quão pouco a gente se considera… Se acolhe e se celebra. Somos mães, na hora que nascemos como mães não morre a mulher, acrescentamos mais um ser, um outro papel, desconhecido e perturbador... Delicioso e angustiante... E nossos tentáculos se esticam e nosso amor expande e nossa dor multiplica e tentamos mais e tudo… E sei lá, queria falar isso, que te entendo, escuto, observo, reconheço e acolho. Hoje eu te garanto mana, está tudo bem”, disse Paola ao final.

Confira as fotos antigas de Paola Carosella e Francesca: