Saiba mais sobre 'Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua', o novo reality culinário da TV Globo

Comandado por Leandro Hassum, Paola Carosella e João Diamante, 'Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua' estreia em janeiro de 2023

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 13h25

A partir de janeiro de 2023, o programa'Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’, um reality culinário que promete ser diferente de tudo aquilo que você já viu, estreia na telinha da Globo.

Com a apresentação de Leandro Hassum, e do renomado chef, João Diamante, o novo reality da emissora virá com a missão de surpreender e divertir o público de casa nas tardes de domingo, através de várias dinâmicas inusitadas na frente fogão. Cheio de afeto, diversão e muitas receitas deliciosas, o programa promete prender a atenção do telespectador do início ao fim.

A cada semana, o duelo acontece entre três duplas de celebridades, sejam elas mães ou filhos, que irão para a cozinha preparar aquela típica receita de família que faz sucesso no almoço de domingo. Só que tem um detalhe: todo o processo será cronometrado, e ainda supervisionado de perto pela mãe, que não poderá interferir na disputa, apenas auxiliar no passo a passo, e claro, torcer muito.

O reality show ainda apresenta mais uma novidade: a ex-jurada do Masterchef Paola Carosella será uma das integrantes do júri, que irá decidir qual time irá conquistar a vitória. "Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante", celebra Paola.

João afirma que o projeto é a cara de todo brasileiro. "Tenho certeza de que será muito divertido, terá muita emoção e sem dúvidas muita comida boa. Sobretudo com meus colegas de programa Leandro Hassum e Paola Carosella que são pessoas que sempre admirei e hoje poder estar ao lado deles levando diversão, entretenimento e alegria para as pessoas em casa através da gastronomia não tem preço, só valor".

Com um roteiro dirigido por Boninho e Angélica Campos, a produção do reality fica por conta de Mariana Timoner, e já tem data marcada para estrear nas telinhas em Janeiro do ano que vem.

VEJA A DIVULGAÇÃO DO NOVO REALITY CULINÁRIO DA TV GLOBO: