De maiô cavadíssimo, Isis Valverde ostenta corpão e deixa virilha à mostra

Atriz Isis Valverde esbanjou curvas esculturais ao se gravar de maiô cavado em banheiro

A atriz Isis Valverde (36) deu um show de beleza e boa forma em sua rede social ao se gravar pronta para aproveitar uma sauna quentinha no hotel onde está hospedada em Paris, na França. No banheiro luxuoso, ela roubou a cena com seu corpaço escultural.

Em frente ao espelho do cômodo, a famosa se exibiu em um maiô preto de modelo ousado, bem cavado e com abertura nas costas.

Fazendo carão, Isis Valverde surgiu deslumbrante na peça estilosa. Ostentando suas curvas torneadas, ela impressionou ao colocar seu corpão para jogo com classe e estilo.

++ Isis Valverde esbanja beleza e exibe barriguinha ao posar de jeans e cropped: ''Quanta beleza''

Veja as fotos de Isis Valverde de maiô cavado:

Isis Valverde encanta ao compartilhar fotos ao lado do filho Rael

Recentemente, Isis Valverde encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com seu filho Rael.

Na primeira das seis imagens compartilhadas, a atriz surgiu estilosa em uma selfie no espelho vestindo um macacão verde e branco por cima de um moletom. A mãe coruja então apareceu na rua ao lado do seu filho Rael, e abraçando o pequeno. A artista também compartilhou uma foto do filho andando na rua ao lado de amigos.

“#apenas amor”, escreveu em inglês a artista. Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios a mãe e filho nos comentários! “Isis e Rael, felicidade real”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Isis você é linda, emana luz”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!