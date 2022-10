De look verde, Alice Wegmann esbanja beleza ao posar produzida: ''Pele de milhões''

Atriz Alice Wegmann compartilha registros em que aparece com blusa verde e maquiagem leve e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 09h54

Dona de beleza estonteante, a atriz Alice Wegmann (26) recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar registros em que aparece produzida!

Na segunda-feira, 24, a artista, que dá vida a Raíssa Medeiros na série Rensga Hits!, mostrou uma de suas produções em casa, em que surgiu com um look verde.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a gata posou com os cabelos presos em rabo de cavalo e com uma maquiagem leve, exaltando sua beleza, e comentou sobre a cor verde ter valorizado seu rosto.

"O dia que a patricinha entendeu que esse verde caía mó bem na cartela de cores dela", brincou Alice Wegmann ao legendar o post.

"Linda linda linda", elogiou Ana Ju Dorigon. "Difícil algo dá errado aí, tamanha lindeza", exaltou Dadá Coelho. "Pele de bilhões. Beleza de trilhões", disse um admirador. "Meu Deus, mas acertou a paleta completamente. Coisa mais lindaaaaa", destacou outra. "Amiga, qual cor não fica bem na sua cartela??? Não, meus amores, é muita beleza", comentou mais uma.

Confira as fotos de Alice Wegmann:

Ver essa foto no Instagram

Alice Wegmann fala sobre primeira temporada de 'Rensga Hits!'

A série Rensga Hits! fez o maior sucesso, e Alice Wegmann, que vive a protagonista da trama, Raíssa Medeiros, usou suas redes sociais para falar sobre a 1ª temporada do seriado. Nas fotos publicadas, Alice aparece caracterizada como sua personagem e aproveitou para falar sobre a experiência de gravar a série: "É isso. fim da primeira temporada de #RensgaHits (08 episódios inteiramente disponíveis no @globoplay) Botamos todo amor nesse trabalho e estamos felizes demais com ele reverberando por aí!!! se vcs gostaram, indiquem pra família e pros amigos e se não gostarem indiquem pros inimigos :) nossa passarinha Raíssa Medeiros agradece", começou Alice.

