Alice Wegmann fala sobre o final da 1ª temporada de 'Rensga Hits!': "Feliz demais"

Atriz Alice Wegmann usou as redes sociais para compartilhar fotos caracterizada de Raíssa Medeiros de 'Rensga Hits!', e refletiu sobre o final da série

Redação Publicado em 19/08/2022, às 10h26

A série Rensga Hits! está fazendo o maior sucesso, e Alice Wegmann (26), que vive a protagonista da trama, Raíssa Medeiros, usou suas redes sociais para falar sobre a 1ª temporada do seriado.

Na última quinta-feira, 18, Alice usou seu perfil no Instagram para compartilhar algumas fotos caracterizada de sua personagem.

Nas fotos publicadas, Alice aproveitou para falar sobre sua personagem e a experiência de gravar a série: "É isso. fim da primeira temporada de #RensgaHits (08 episódios inteiramente disponíveis no @globoplay) Botamos todo amor nesse trabalho e estamos felizes demais com ele reverberando por aí!!! se vcs gostaram, indiquem pra família e pros amigos e se não gostarem indiquem pros inimigos :) nossa passarinha Raíssa Medeiros agradece", começou Alice.

Na sequência, Alice também aproveitou o post para falar do famoso carro da série, a Bandida: "Ainda vou fazer muitos posts porque preciso agradecer esse povo a vida inteira, mas hoje queria postar essa sequência com a personagem mais querida do Brasil atualmente: a Bandida #RaíssaMedeiros #DesatolaBandida", escreveu.

Veja o post de Alice Wegmann sobre 'Rensga Hits!':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!