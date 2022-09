De look justíssimo, Juju Salimeni exibe corpaço estourando: ''Deusa''

Apresentadora Juju Salimeni chamou a atenção ao mostrar curvas musculosas em look micro

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 10h40

A apresentadora Juju Salimeni (35) chamou a atenção com mais um look cheio de atitude. Para um evento nesta terça-feira, 13, ela apostou em um conjuntinho micro e impressionou ao deixar suas curvas musculosas em evidência.

Na rede social, a ex-panicat compartilhou um vídeo exibindo detalhes da produção e deu um show de beleza ao surgir desfilando no corredor de um hotel.

De croppped colado e micro saia justa, Juju Salimeni deixou seu corpaço desenhado saltando com muito estilo. "Come check this", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, não demorou para o internautas encherem a musa fitness de elogios. "Deusa maravilhosa", falaram os fãs. "Perfeita", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni deu o que falar ao aparecer usando um sapato de grife bem diferente. O look casual com o calçado inusitado acabou virando piada.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpo musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas nesta terça-feira, 30, e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.

