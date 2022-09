Juju Salimeni vira piada ao montar look com sapato inusitado: ''Tá com inveja''

Apresentadora Juju Salimeni montou look para passeio no shopping com calçado grifado diferente e virou piada

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 09h51

A apresentadora Juju Salimeni (35) teve seu look criticado pelo amigo nesta quarta-feira, 31, durante um passeio que fizeram em um shopping de luxo em São Paulo. Cheia de estilo, a ex-panicat circulou pelo local com itens de grife e chamou a atenção com o sapato escolhido para o momento.

Usando uma espécie de sapato de plástico, que pode custar até R$ 8 mil, a famosa circulou pelos corredores do lugar com bastante conforto. Contudo, o estilo foi questionado pelo amigo com quem estava passeando.

Em sua rede social, ela surgiu em vídeos usando o look autêntico enquanto virou piada pelos calçados inusitados. "Vocês avisam ou eu aviso?", disse o amigo. Em seguida, ele fez uma enquete para saber quem achava estiloso o sapato. "Deixa eu, é super estiloso", falou a musa. "Tá com inveja", brincou ela.

O resultado da votação feita para os internautas apontou que a grande maioria não aprovou o sapato escolhido pela famosa.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas nesta terça-feira, 30, e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.

