De lingerie, Kourtney Kardashian eleva a temperatura ao sensualizar em ensaio caseiro: ''Sra. Barker''

Aos 43 anos, Kourtney Kardashian conquista os internautas ao aparecer usando lingerie em sequência de fotos sensuais

Redação Publicado em 06/06/2022, às 09h22

Kourtney Kardashian (43) aumentou a temperatura da web no último final de semana, 05, ao compartilhar uma sequência de cliques sensuais em suas redes sociais.

No auge de sua beleza, a estrela do The Kardashians posou para um ensaio caseiro usando lingerie, casaco e saia. De madeixas presas, ela também aparece, em alguns cliques, com telefone em mãos.

"Oi, sim, aqui é a Sra. Barker. Como posso ajudar você?", disse ela na legenda da publicação.

Os fãs, é claro, babaram e não pouparam declarações nos comentários: "A mulher mais linda do mundo", disse uma admiradora. "Travis Barker é um cara de sorte", brincou outra.

Ainda nas últimas semanas, a irmã mais velha do clã-Kardashian Jenner abriu o álbum de fotos do seu casamento com Travis Barker (46), que aconteceu em um complexo à beira mar em Portofino, na Itália.

No Instagram, a empresária postou três álbuns com várias fotos do pré e pós-cerimônia com o marido, amigos e familiares próximos.

