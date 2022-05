Kourtney Kardashian abre álbum do casamento com Travis Barker na Itália

Estrela do 'The Kardashians' Kourtney Kardashian revela fotos do seu casamento com Travis Barker na Itália

Redação Publicado em 30/05/2022, às 10h12

Após uma semana, Kourtney Kardashian (43) abriu o álbum de fotos do seu casamento com Travis Barker (46) em um complexo à beira mar em Portofino, na Itália, que pertence a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

No Instagram, a estrela do The Kardashians postou três álbuns com várias fotos do pré e pós-cerimônia com o marido, amigos e familiares próximos.

Kourtney Kardashian abre álbum do casamento com Travis Barker:

Na primeira publicação, a empresária mostrou alguns cliques com o baterista do Blink!-182 em que aparecem celebrando e com um champagne em mãos. "Um brinde para sempre!", disse ela, apaixonada.

Já na segunda publicação, a filha mais velha de Kris Jenner (66) mostrou momentos de um passeio de barco com os familiares no almoço pré-cerimônia. Nas fotos, ela aparece usando uma peça que causou polêmica nas redes sociais, um vestido de noiva com véu preto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

Kourtney Kardashian revela novas fotos de casamento com Travis Barker na Califórnia:

Vale lembrar que o casal havia trocado as alianças em Santa Barbara, nos Estados Unidos, há duas semanas. Inclusive, Kourtney Kardashian também aproveitou o momento para compartilhar novos registros dessa cerimônia, que não contou com a presença do clã Kardashian-Jenner.

"Hoje faz duas semanas, quando fomos ao tribunal para assinar nossa certidão de casamento antes de nossa cerimônia de casamento na Itália", escreveu ela na legenda.