Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker em castelo na Itália

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker em castelo luxuoso à beira-mar em Portofino, na Itália; confira fotos!

André Luiz Freitas Publicado em 22/05/2022, às 17h48

Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46) se casaram novamente neste domingo, 22, em uma cerimônia romântica no Castelo Brown, uma construção à beira-mar do Século XVI, em Portofino, na Itália, que pertence a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

A cerimônia deu início na última sexta-feira, 19, com uma noite romântica e luxuosa pela cidade italiana, onde o clã-Kardashian Jenner marcou presença, sendo todos vestidos pela marca Dolce & Gabbana.

A primeira foto da cerimônia foi publicada por Alabama Luella Barker, filha de 16 anos de idade do baterista do Blink-182, no Instagram. Além da influenciadora, outros convidados começaram a compartilhar os primeiros registros da cerimônia, incluindo os detalhes do altar.

Na imagem, os dois aparecem lado a lado, durante a cerimônia e é possível ver a irmã de Kylie Jenner (24) em um longo véu branco, que também cobriu seu rosto, com o bordado da imagem do que parecia ser uma santa, além de flores em renda e cetim.

O noivo usava um elegantíssimo terno da grife Dolce & Gabbana, exclusivo e desenhado sob medida para ele. A mais velha das irmãs Kardashians entrou ao som da Ave Maria, levada pela mãe, Kris Jenner, que estava com um longo rosa e com um discreto buquê de flores brancas e vermelhas.

Vale lembrar que o casal havia trocado as alianças em Santa Barbara, nos Estados Unidos, na última semana. Os dois também tiveram uma cerimônia em Las Vegas.

Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker em castelo luxuoso em Portofino, na Itália: