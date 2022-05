Depois de jantar em família, Khloé Kardashian e Kylie Jenner compartilham seus looks na Itália

A família Kardashian-Jenner viajou à Itália para comemorar o casamento de Kourtney Kardashian

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 15h48

Neste sábado, 21, Khloé Kardashian (37) e Kylie Jenner(24) compartilharam seus looks na viagem em família para a Itália.

O clã Kardashian-Jenner se reuniu ontem na vila de Portofino para um jantar em comemoração ao casamento de Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46).

Em seu Instagram, Khloé posou na paisagem do sudeste italiano com um vestido curto marrom e longas botas caramelo. A influenciadora também postou alguns cliques em um barco, onde apareceu ao lado da filha True (4).

Kylie Jenner apareceu em seu Instagram estilosa na Itália com um longo vestido branco estampado com rosas vermelhas. A mãe que ainda não deu um nome para o segundo filho, apareceu com a primogênita Stormi (4) em diversas fotos.

Confira aqui os looks de Khloé Kardashian na Itália!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)