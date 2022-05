Site afirma que Caitlyn Jenner não foi convidada para o casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46) se casaram oficialmente no último final de semana, 22, em uma cerimônia luxuosa em um complexo à beira mar em Portofino, na Itália, que pertence a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Caitlyn Jenner não estava na lista de convidadas do casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker:

Apesar da pequena lista de convidados, os fãs do The Kardashians notaram que Caitlyn Jenner (72), que anteriormente foi casada com Kris Jenner (66) por anos, não estava na lista de convidados do casal.

De acordo com o TMZ, a ex-atleta não estava na lista de convidados da empresária e do baterista do Blink-182. Na nota, o veículo afirma que, apesar da modelo não estar entre a lista de convidados, o casal não tem ressentimentos em relação a ela.

Eles não teriam tanto contato com ela atualmente e não sentiram necessidade de chamá-la. Os pombinhos queriam uma cerimônia pequena e íntima.

Vale lembrar que Caitlyn compareceu ao casamento de Kim Kardashian (41) e Kanye West (42) na Itália em maio de 2014, um ano após se separar de Kris Jenner e um ano antes de anunciar sua transição.

Véu usado por Kourtney Kardashian em casamento na Itália faz homenagem importante à história de Travis Barker:

Em homenagem ao marido, a empresária bordou a mesma imagem da Virgem Maria que ele possui tatuada na cabeça, em seu véu. A arte foi feita como um "propósito divino", pois o músico foi o único sobrevivente de um acidente trágico de avião com sua banda em 2008.

O véu, desenhado exclusivamente pela marca Dolce & Gabanna, também possuía a frase “respeito pela lealdade familiar” bordada, além dos detalhes em renda e cetim.

Vale lembrar que o casal havia trocado as alianças em Santa Barbara, nos Estados Unidos, na última semana. Os dois também tiveram uma cerimônia em Las Vegas.